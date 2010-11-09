Обама перебуває з візитом в Індонезії, країні свого дитинства

Президент США Барак Обама перебуває з візитом в Індонезії - державі з найбільшою мусульманською общиною у світі, повідомляє k2kapital.

Обама прожив в Індонезії декілька років у дитинстві, але відтоді він у цій країні не був. А побувати у близьких його серцю місцях не зможе - програма короткострокового візиту цього не передбачає.

Обама підпише угоду про партнерство з Індонезією як стратегічним партнером США і відвідає найбільшу в країні мечеть, щоб підкреслити свою пошану до мусульман, передає BBC.