Розмір допомоги при народженні дитини збільшать

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ ініціює підвищення розміру допомоги при народженні дитини й по догляду за дитиною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомила перший заступник глави Адміністрації Президента Ірина АКІМОВА.

За її словами, до Верховної Ради України вже направлено два відповідні законопроекти.

І.АКІМОВА повідомила, що перший законопроект передбачає збільшення розміру допомоги при народженні першої дитини до 25 тис. 50 грн. (на сьогоднішній день це 12 тис. 240 грн.), при народженні другої дитини - до 50 тис. 100 грн., при народженні третьої – до 100 тис. 200 грн.

Крім того, законопроектом передбачається збільшення разової виплати при народженні дитини до 8 тис. 350 грн. Також проектом закону збільшуються терміни, впродовж яких виплачується матеріальна допомога: для першої дитини – з 1 до 2 років, для другої дитини – з 2 до 4 років і третьої – з 3 до 6 років.