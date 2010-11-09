Банки знову знизили процентні ставки за вкладами у гривні - експерт

Українські банки знову понизили процентні ставки за вкладами у національній валюті.

Про це повідомила в коментарі агентство УНІАН перший заступник голови правління "Брокбізнесбанку" Наталія СИНЯВСЬКА.

За її словами, на ринку депозитів фізичних осіб у період з 1 по 5 листопада склалася наступна ситуація. Середня процентна ставка за вкладами у гривні знизилася на 0,36 процентних пункту у депозитах з терміном розміщення 1 місяць; на 0,2 пункту - у депозитах на 3-6 місяців, на 0,13 пункту - у річних депозитах. Умови увкладах в іноземній валюті практично не змінилися.

Н. СИНЯВСЬКА зазначила, що процентні ставки у термінових депозитах в гривні зараз такі: на термін 1 місяць - від 1,5 до 9,5% річних; на 3 місяці - від 4,5 до 15%; на 6 місяців - від 7,5 до 15,5%; на 12 місяців - від 9,5 до 16%. У вкладах в доларах США ставки наступні: на 1 місяць - від 2 до 6% річних; на 3 місяці - від 3 до 7,75%; на 6 місяців - від 4 до 8,5% річних; на 12 місяців - від 4,7 до 9%.Ставки у вкладах в євровалюті: на 1 місяць - від 1 до 5% річних; на 3 місяці - від 0,5 до 6,75% річних; на 6 місяців - від 1 до 7,5%; на 12 місяців - від 1,5 до 8%.

Як підкреслила експерт, зниження ставок на минулому тижні стосувалося тільки вкладів у національній валюті і не було значним. Більшість банків не переглядали свої умови. На її думку, це свідчить про те, що на цей момент ринок досяг деякої рівноваги, а невеликі зміни ставок пов'язані з приведенням декількома банками своїх умов до середньоринкових.