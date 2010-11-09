Макропоказники на 2011 рік переглянуть після прийняття ПК

Макропоказники економічного розвитку України на 2011 рік переглянуть після прийняття Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ на брифінгу.

"Макропоказники, які були прийняті чотири місяці тому, будуть переглянуті. Але зараз їх немає сенсу перезатвердувати, тому що ми чекаємо прийняття Податкового кодексу, який визначить прибуткову частину бюджету. І тоді одночасно ми і переглянемо макроекономічні показники, які, як зараз вже зрозуміло, будуть дещо іншими", - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, уряд, за попередніми прогнозами Міністерства економіки за серпень, планував, що зростання ВВП у 2011 році складе 4,5%, номінальний ВВП складатиме 1 трлн. 253 млрд. грн. Інфляція у 2011 році очікувалася на рівні 10-10,8%, дефіцит бюджету держсектора (з урахуванням бездефіцитності НАК "Нафтогаз України") - 3%.

У той же час, голова Ради Національного банку України Петро ПОРОШЕНКО, у свою чергу, заявив, що затвердження основних принципів грошово-кредитної політики на 2011 рік стане можливим після прийняття Податкового кодексу і Державного бюджету наступного року.