Закриття міжбанку: долар - 7,9565/7,9610, євро - 11,1010/11,1135

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку торги по долару США відкрилися котируваннями 7,9580/7,9650, до 12:00 ціни знизилися до 7,9575/7,9635. До закриття торгів цінові рівні досягли значень 7,9565/7,9610 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2576/0,2579, до 12:00 ціни піднялися до 0,2584/0,2586. До закриття ціни досягли рівня 0,2591/0,2592. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 30,6000 (- 0,1900).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3827/1,3829, а до 15:00 виросли до 1,3950/1,3952. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,0115/11,0235, до 12:00 ціни пішли вгору - 11,0435/11,0580. До закриття торгів цінові показники по євро-гривні досягли поточного максимуму 11,1010/11,1135.