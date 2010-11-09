Експерт: на ринку кредитування фізичних осіб змін не відбулося

У період з 1 по 5 листопада на ринку кредитування фізичних осіб змін не сталося.

Про це повідомила в коментарі агентство УНІАН перший заступник голови правління "Брокбізнесбанку" Наталя СИНЯВСЬКА.

За її словами, поступово кількість кредитних програм збільшується, процентні ставки - знижуються, зростання популярності плаваючих ставок триває.

Експерт зазначила, що поточні умови автокредитів такі: термін кредитування - до 5 років, рідше трапляється 7 років; авансовий платіж - 30-50% від вартості автомобіля; процентна ставка - від 18,5% до 26%; разова комісія при наданні кредиту - від 1,5 до 3% від суми.

Як підкреслила Н. СИНЯВСЬКА, кредити на придбання нерухомості пропонують набагато менше банків на таких умовах: процентна ставка 18,0% - 28% річних, термін кредитування 5-10 років, з авансовим внеском не менше 30%, частіше трапляється - 40% від вартості нерухомості.

За словами експерта, у кредитах на споживчі цілі можна виділити декілька видів. Під заставу нерухомості на умовах: на термін до 5 років, у розмірі не більше 40% від вартості застави, під ставку 22-26,25% річних. Під заставу депозиту: на термін дії депозиту, під ставку +3-6% річних до ставки депозиту у разі, якщо він розміщений в гривні, +5-11% для застав у вигляді депозиту в іноземній валюті; кредитування учасників власних зарплатових проектів на термін 1-2 року у розмірі 3-5 окладів, під реальну ставку 30-40% річних. Причому багато банків навіть по кредитах для зарплатников встановлюють додаткову комісію за зняття грошей з карткового рахунку в розмірі від 1 до 2,5% від суми зняття, що значно підвищує реальну вартість кредиту.

Н. СИНЯВСЬКА також звернула увагу, що на минулому тижні Асоціація "Український кредитно-банківський союз" оголосила про те, що їй вдалося досягти позитивного вирішення багатьох проблемних питань, пов'язаних із виконавчим провадженням, зокрема, щодо усунення штучних перешкод з боку Державної служби Міністерства юстиції у поверненні банками кредитних ресурсів. "Вирішення цього питання дозволить забезпечити належний захист законних прав банків в Україні" - вважає експерт.