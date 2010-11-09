Працедавці зауважують різке збільшення адміністративного тиску з боку податківців

Працедавці відмічають різке збільшення адміністративного тиску з боку податкових органів протягом останніх місяців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні під час церемонії підписання Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових стосунків в Україні на 2010-2012 рр. між урядом, працедавцями і профспілками голова Спільного представницького органу сторони працедавців на національному рівні Олексій МІРОШНИЧЕНКО.

"Коли ми проводили опитування серед бізнесу: яка найбільш велика проблема на сьогодні в бізнесі, наші колеги визначили дві. Перша - це різке за останні місяці посилення адміністративного тиску з боку податкових органів", - сказав О. МІРОШНИЧЕНКО, звертаючись до прем'єр-міністра Миколи АЗАРОВА.

За словами О. МІРОШНИЧЕНКА, податкові органи не приймають податкові декларації "без додаткового навантаження".

О. МІРОШНИЧЕНКО попросив М. АЗАРОВА сприяти у вирішенні цього питання.

Другою проблемою він назвав проблеми у стосунках Державної митної служби з бізнесом. "Аналогічні проблеми є на митниці. Бізнес просить Вас, Микола Яновичу, допомогти. Йде необгрунтоване завищення митної вартості", - сказав О.МІРОШНИЧЕНКО.

Він підкреслив, що це призводить до того, що деякі підприємства опиняються на межі зупинки. "Тому ми просили б Вас терміново в цю ситуацію втрутитися, створити робочу групу, щоб ми могли допрацьовувати ті пропозиції, які є у нас, і ті, які увійдуть до нового проекту Митного кодексу", - зазначив О.МІРОШНИЧЕНКО.

Крім того, він підкреслив необхідність залучення працедавців до підготовки державного бюджету на 2011 рік.