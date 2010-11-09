Заборгованість з відшкодування ПДВ становить близько 2 млрд. грн. – Азаров

На сьогодні заборгованість з відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) в Україні складає близько 2 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

"Півтора-два мільярди заборгованість. Ось такий порядок цифр", - сказав М.АЗАРОВ.

Нагадаємо, проект нового Податкового кодексу передбачає застосування штрафних санкцій проти податкових адміністрацій за несвоєчасне відшкодування податку на додану вартість. За словами віце-прем'єр-міністра України Сергія ТІГІПКА, "вводиться режим автоматичного відшкодування ПДВ. На 23-й день після надання декларації вам повинні повернути ПДВ. Ні - включається штрафна санкція на податкову адміністрацію - 120% ставки Національного банку України".

Як повідомляв УНІАН, на 1 жовтня 2010 року в Україні заборгованість з відшкодування податку на додану вартість складала 3 млрд. грн.

За словами прем'єр-міністра України Миколи АЗАРОВА, уряд виконав узяті на себе зобов'язання зі скорочення заборгованості з відшкодування ПДВ з більш ніж 60 млрд. грн. до 3 млрд. грн.

Міністерство фінансів України випустило облігації внутрішньої державної позики на 16,441 млрд. грн. для погашення заборгованості з відшкодування ПДВ, яка накопичилася за 2009 рік.