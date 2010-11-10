Курс юаня до долара перевищив п'ятирічний рівень

Курс китайського юаня по відношенню до долара США побив п`ятирічний максимум в ході валютних торгів в середу вдень, повідомляє k2kapital.

Валюта КНР виросла до рівня в 6,6353 юаня за долар, що стало самим високий показником з липня 2005 року.

Народний банк Китаю встановив паритет юань-долар вранці на рекорд високому рівні в 6,6450, що вище на 0.2 % від показника у вівторок.