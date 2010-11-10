Срібло з відходів дає великі доходи

Німецька компанія Doduco щорічно відновлює з відходів 400 тонн срібла. Процес витягання срібла і інших дорогоцінних металів у результаті утилізації промислового сміття стає все більш вигідною справою, пише Німецька хвиля.

Doduco - так називається фірма, яка була заснована майже сто років тому в південнонімецькому місті Пфорцхайме для утилізації золота і срібла з відходів ювелірного виробництва. Але тоді із затії нічого не вийшло - конкуренція була висока. А тому фірма Doduco перемкнулася на виготовлення електричних контактів.

Зараз, схоже, зоряна година Doduco наступила. Фірма знов зайнялася утилізацією дорогоцінних металів, оскільки вони все ширше застосовуються в сучасній техніці. Золотом покривають електричні контакти, платину використовують при виробництві фільтрів для автомобільних каталізаторів - продовжувати список можна до безкінечності.

Срібло із сміття

Фірма Doduco навчилася витягувати дорогоцінні метали із стінок холодильників, комп`ютерних клавіатур, проводів, вимикачів, навіть з різних мазей. Природно, золота-серебра-платини там украй мало. Іноді ці метали є частиною сплаву з міддю, іноді "інтегровані" в пластик, деколи навіть в папір.

Раніше фірма брала на переробку тільки відходи, в яких було не менші п`ять відсотків дорогоцінних матеріалів, а зараз беруть навіть ті, де міститься один відсоток.

Для того, щоб з`ясувати точний вміст дорогоцінного металу в сплаві, його відправляють в пекти, доводять до рідкого стану, і вже з розплаву беруть пробу, щоб зрозуміти, скільки тут срібло, скільки міді.

Тепловій обробці піддаються відходи, якщо відомо, що в них дорогоцінний метал знаходиться в пластиці або папері. Якісь види сміття піддають випаровуванню, інші проходять процес кристалізації. Наприклад, вирощують кристали срібла. Чим складніше обробка, тим вище ціна здобутого дорогоцінного металу.

Doduco відновлює з відходів 400 тонн срібла в рік. Якби фірма була державою, то вона зайняла б тринадцяте місце в рейтингу виробників срібла в світі, говорить керівник відділу збуту Doduco Армін Ніттель (Armin Nittel).

Китай думає про майбутньому

Але приблизно 60 відсотків дорогоцінних металів, що знаходяться у відходах, пропадають. Тому, до речі, в Китаї збирають і зберігають на складах навіть такі відходи, з яких дорогоцінні метали поки дістати неможливо. Китайці упевнені, що незабаром у них з`являться технології, які дозволять це зробити.

У Doduco є дочірні компанії в Іспанії і Мексиці. Але сам процес утилізації проводиться в Германії. Іншими словами, в Мексиці дочірня фірма тільки збирає відходи, що містять дорогоцінний метал, а на обробку відправляє їх у ФРН.

Виключення зроблене тільки для дочірньої компанії Doduco в КНР. Вивозити з КНР дорогоцінні метали, навіть у формі відходів, заборонено. Адже концентрація золота або срібла у відходах вища, ніж в руді. Для здобичі двох-трьох грамів золота потрібно перелопатити тонну руді або один кілограм відходів.

Без витягання срібла, золота і платини з відходів світовій економіці вже не обійтися. За словами експертів, промисловість вже давно зробила ставку і на дорогоцінні метали, одержані в результаті утилізації.