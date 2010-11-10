Боргові проблеми Європи провокують падіння євро

Курс євро у вівторок, 9 листопада, знизився по відношенню до долара на тлі стурбованості, що загострилася, щодо можливості Португалії обслуговувати свій борг.

Євро за підсумками торгів знизився до 1,3778 долара за євро проти 1,3923 долара за євро вдень раніше.

Долар, у свою чергу, виріс в ціні по відношенню до ієни - до 81,83 ієни за долар проти 81,21 ієни за долар у понеділок.

В цілому курс долара до корзини шести валют країн - основних торгових партнерів США виріс на 0,6% - до 77,48 пункту проти 76,98 пункту вдень раніше.

Увага інвесторів зосереджена на майбутньому в середу аукціоні по португальських держоблігаціях на 1,25 мільярда євро, пише MarketWatch.