Азаров: Підприємці, які протестували проти проекту ПК, «в очі його не бачили»

Підприємці, які минулого тижня протестували проти проекту Податкового кодексу, «в очі його не бачили», заявив сьогодні, відкриваючи засідання уряду, прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ.

«Минулого тижня наші опоненти намагалися створити сенсацію з приводу нібито претензій МВФ до проекту Податкового кодексу. Насправді ми всі зауваження і застереження конструктивно обговорили і дійшли до взаєморозуміння», - сказав М.АЗАРОВ.

За його словами, ці зауваження продиктовані обережним підходом до формування доходів державного бюджету.

Як сказав прем’єр, уряд та Міжнародний валютний фонд обговорили усі спірні питання щодо Податкового кодексу. При цьому він зазначив, що навколо проекту кодексу є «дуже багато спекуляцій».

На його думку, це викликано тим, що податкова реформа “перекриває кисень тіньовій економіці, злочинному бізнесу повернення ПДВ”. “Ми всі спостерігали, як минулого тижня в країні намагалися продемонструвати протест малих підприємців. Насправді ці люди, які змушені зображувати протест, і їхні господарі, норм Податкового кодексу в очі не бачили. Досі протести відбувались під маніпулятивним гаслом: Це знищить малий бізнес”, - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому, за його словами, протестувальники минулого тижня у Тернополі «припустилися помилки», висловивши конкретні, на їхню думку, претензії. «І прокололися. Вони кажуть: плата за патент збільшується у п’ять-десять разів. Це брехня», - сказав М.АЗАРОВ. Він заявив, що в Україні плата за патент не зростала з 1998 року, і лише зараз проектом Податкового кодексу передбачено збільшення плати на 18%.