Міжбанк відкрився котируваннями 7,9570/7,9640 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися незначним зниженням котирувань – 7,9570/7,9640 грн./дол. Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту підвищилися до 0,2591/0,2594, котирування щодо євро-гривні пішли вниз – 10,9705/10,9825. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують падати – 1,3787/1,3789 (вівторок – 1,3827/29). У вівторок, 9 листопада, Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією щодо валютної пари USD/UAH – 7,9160/7,9560.

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