У Нацбанку позитивно оцінюють процес капіталізації приватних банків

У Національному банку України позитивно оцінюють процес капіталізації приватних банків, проведення якої було визнано за необхідне згідно із результатами стрес-тестування за підсумками 2009 року.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив перший заступник голови Нацбанку Сергій АРБУЗОВ.

«Деякі банки в процесі (докапіталізації – УНІАН), все в графіку. Занепокоєння на сьогодні з приводу цих банків немає», – сказав він, уточнивши при цьому, що йдеться про необхідну суму капіталізації на рівні 20 млрд. грн.

З приводу рекапіталізації банку «Надра» та інших банків, рекапіталізованих за участю держави, С.АРБУЗОВ зазначив, що Нацбанк чекає оголошення позиції уряду, після чого й ухвалюватиме відповідні рішення.