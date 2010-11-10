У Нацбанку позитивно оцінюють процес капіталізації приватних банків
11:35, 10 листопада 2010Фінанси
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У Національному банку України позитивно оцінюють процес капіталізації приватних банків, проведення якої було визнано за необхідне згідно із результатами стрес-тестування за підсумками 2009 року.
Про це кореспонденту УНІАН повідомив перший заступник голови Нацбанку Сергій АРБУЗОВ.
«Деякі банки в процесі (докапіталізації – УНІАН), все в графіку. Занепокоєння на сьогодні з приводу цих банків немає», – сказав він, уточнивши при цьому, що йдеться про необхідну суму капіталізації на рівні 20 млрд. грн.
З приводу рекапіталізації банку «Надра» та інших банків, рекапіталізованих за участю держави, С.АРБУЗОВ зазначив, що Нацбанк чекає оголошення позиції уряду, після чого й ухвалюватиме відповідні рішення.
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