Інфляція за підсумками року не перевищить 10% - Азаров

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ упевнений, що сьогодні є всі підстави очікувати, що інфляція за підсумками 2010 року не перевищить показник 10%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів.

Прем`єр наголосив, що зростання інфляції у вересні було викликане не монетарними причинами, а ажіотажним попитом на продукти харчування, викликаним зростанням цін на зерно. Він відзначив, що завдяки заходам, вжитим урядом, у жовтні показник інфляції знизився до 0,5%.

«За підсумками року інфляція не повинна перевищувати 10%. Тобто, вперше за останні роки, річна інфляція буде в межах однозначного числа», - сказав М.АЗАРОВ.

Довідка УНІАН. За інформацією Держкомстату, інфляція в Україні в жовтні 2010 року порівняно з вереснем ц.р. становила 0,5%, з початку року (до грудня 2009 року) – 7,9%.

Інфляція в Україні у вересні 2010 року порівняно з серпнем ц.р. становила 2,9%, з початку року (до грудня 2009 року) – 7,4%, порівняно з вереснем 2009 року - 10,5%, порівняно з січнем-вереснем 2009 року – 9,3%.

В Україні інфляція в грудні 2009 р. до грудня 2008 року становила 12,3%. У січні-грудні 2009 року порівняно з аналогічним періодом 2008 року інфляція становила 15,9%.

Інфляція в Україні за підсумками 2008 року становила 22,3% (грудень 2008 року до грудня 2007 року).