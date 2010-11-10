МВФ за більшу волатильність гривні

У Національному банку України не виключають, що Міжнародний валютний фонд може вважати за доцільне більшу волатильність гривні.

Таку думку кореспондентові УНІАН висловив перший заступник голови НБУ Сергій АРБУЗОВ.

«МВФ хоче від нас, аби ми волатильніше змінювали курс і йшли за ринком», - сказав він.

Крім того, С.АРБУЗОВ не виключив, що за результатами роботи з місією МВФ також можуть бути переглянуті цільові показники з кредитної емісії.

Він відзначив, що місія позитивно оцінила результати роботи Нацбанку в рамках співпраці МВФ і України за програмою stand-by.

Як повідомлялося, місія Міжнародного валютного фонду під керівництвом Таноса АРВАНІТІСА перебуває в Україні для проведення дискусії щодо першого кредиту stand-by, схваленого в липні цього року.

Нагадаємо, виділення було схвалене Фондом 29 липня 2010 року для 10 млрд. SDR (близько 15,8 млрд. дол.) на підтримку програми влади з економічного розвитку і реформ.

Термін дії програми становить 2,5 року. Кошти передбачається залучити під ставку 3,5% річних.

Україна одержала перший транш нового кредиту МВФ у розмірі 1,89 млрд. дол. Другий транш кредиту очікується в грудні, проте для цього необхідно виконати всі параметри програми співпраці з МВФ.