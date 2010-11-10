Литвин за пришвидшення розгляду угоди щодо уникнення подвійного оподаткування між Україною і Кіпром

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН наголошує на необхідності пришвидшення розгляду угоди щодо уникнення подвійного оподаткування між Україною та Республікою Кіпр.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу після зустрічі з президентом Палати представників Республіки Кіпр Маріосом КАРОЯНОМ.

Він зазначив, що сьогодні відносини двох країн «мають виключно позитивний характер». «Майже четверта частина усіх інвестицій в Україну – це інвестиції з Кіпру, у той же час 93% інвестицій з України – це інвестиції на Кіпр», - наголосив В.ЛИТВИН.

За його словами, з огляду на це необхідно якнайшвидше підписати угоду щодо уникнення подвійного оподаткування та уникнення ухилення від сплати податків.

В.ЛИТВИН підкреслив, що сьогодні «проблема не за Верховною Радою України, проблема виключно за виконавчою владою». «Як тільки вона (угода – УНІАН) надійде у Верховну Раду, вона буде відразу ратифікована», - запевнив він.

Голова ВР наголосив, що журналісти, які цікавляться цим питанням, знають «про чутливість цієї проблеми». Він додав, що «це рішення треба прийняти, і воно буде прийнято».

М.КАРОЯН зазначив, що міністр економіки Кіпру прибуде в Україну, щоб «якнайшвидше можна було підписати угоду про уникнення подвійного оподаткування».

Він також зазначив, що необхідно частіше зустрічатися на рівні парламентів двох країн, і запросив В.ЛИТВИНА через декілька місяців відвідати Кіпр.

В.ЛИТВИН наголосив на необхідності активізувати роботу груп дружби парламентів двох країн, розширити рівень співпраці комітетів двох парламентів і «раз на рік обмінюватися візитами на рівні керівників парламентів».

Голова ВР також сказав, що «є можливості активізації співпраці в оборонній сфері». За його словами, зараз відпрацьовується «відповідний документ».

Він додав, що для України важлива підтримка Кіпру щодо «європейських устремлінь України».