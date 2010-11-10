Функції з встановлення ціни на акцизні марки передано Кабміну – Ярошенко

Функції з встановлення ціни на акцизні марки передано від Міністерства фінансів України Кабінету міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про ухвалення відповідного рішення на сьогоднішньому засіданні Кабміну журналістів повідомив міністр фінансів Федір ЯРОШЕНКО.

«Раніше ціну акцизної марки встановлював Мінфін, зараз, згідно із законом про акцизний збір, ціну на акцизну марку встановлюватиме Кабінет Міністрів», – сказав Ф.ЯРОШЕНКО.