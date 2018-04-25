Саміт G20: «зрушення» МВФ і долар, що розперезався...

Світові фінансові майданчики і фондові ринки завмерли в очікуванні чергового саміту G20 у Сеулі, який відбудеться 11 листопада. Основне питання форуму – реформування світової фінансової системи, особливо це актуально в світлі чіткого перерозподілу сил, який назріває в глобальній економіці, що відбулося не без допомоги кризи. На арену виходять країни, які розвиваються. Криза змусила перерозподілити на їх користь голоси у Світовому банку, тепер справа за Міжнародним валютним фондом. Заздалегідь пакет документів схвалений, що, до речі, стало результатом зустрічі міністрів фінансів «двадцятки» 22-23 жовтня в Кенджу. Компроміс досягнуто, але проблеми – істотного підвищення ролі країн, що розвиваються, при ухваленні рішень Фондом – це не вирішує. Ще одне питання порядку денного засідання першої «двадцятки» світу – ситуація на валютному ринку, особливо з урахуванням дій Федеральної резервної системи США щодо виділення 600 млрд. дол. для підтримки американської економіки, вихід якої з кризи виявився значно складнішим, аніж очікувалося. Усі самітські заходи, звичайно, позначаться на подальшому курсі світової політики.

МВФ йде на "зрушення"

Почнемо з реформ в МВФ, які обіцяють бути найбільш значущими за всю 65-річну історію Фонду. Він був створений для надання допомоги країнам, які знаходяться на межі дефолту. На певних умовах, що мають статус рекомендацій, МВФ надає кредити державам, які відчувають проблеми з платіжним балансом. Оскільки під час кризи крах потерпіли десятки країн, бюджет «рятувальника» дещо витратився (бюджет Фонду – близько 350 млрд. дол.), тому постало питання додаткових фінансових вливань. І ось тут без країн, які розвиваються, не обійтися. Причому останні також зацікавлені в збільшенні своєї значущості. На тлі цього і ухвалено рішення переглянути квоти країн-членів Фонду, від яких залежить «вагомість» голосів при ухваленні рішень МВФ. До першої десятки увійдуть США, Японія і Китай (вперше вийшов на третє місце), чотири лідери ЄС - Німеччина, Великобританія, Франція та Італія, і «колеги» КНР з БРІК - Індія, Росія і Бразилія (позиції країн відповідають списку за черговістю). Для отримання такого результат ЄС погодився передати країнам, які розвивалися, 6% квот, пообіцявши при цьому відмовитися від двох крісел у раді директорів.

Як відзначають експерти, з 6% квот країнам, які розвиваються, дістанеться удвічі менше. Просто основний «дерибан» зачепить їх же капітал. І що цікаво, квоти відбираються у країн, чий голос і без того був мінімальним, у тому числі, і в України.

Саме це рішення ще має затвердити рада керівників МВФ, у ряді країн – парламенти. Для набуття чинності воно має зібрати в МВФ не менше 85% голосів при згоді як мінімум 60% країн-учасниць організації. Імовірно, «двадцятка» в цій справі допоможе, оскільки її політичний вплив незаперечний. Вона погодиться з таким перерозподілом, оскільки впорядкований список демонструє фактичний розподіл сил на світовому ринку.

Директор-розпорядник Фонду Домінік Стросс-Кан охрестив реформу МВФ "зрушенням впливу". Тим часом, найбільший акціонер Фонду – США зберіг фактичне право вето при ухваленні ключових рішень. Але і країни БРІК близькі до такого результату. Очевидний факт, що це «зрушення» в принципі є номінальним і ніяких економічних переваг для країн, які увійшли у першу десятку, не дає, але є підтвердженням перерозподілу світового ринку.

Що ж до перерозподілу крісел в раді директорів, який відбудеться після реформування квот, то поки остаточне рішення не ухвалене. Як претендентів називають Польщу і Туреччину (мабуть, тому глава Туреччини візьме участь в засіданні G20 у Сеулі).

Заступник міністра фінансів США з міжнародних питань Лейл Брейнард назвала досягнуту домовленість "дуже хорошою операцією". У Росії і багатьох інших державах це рішення вважають першим кроком країн, які розвиваються, на світову економічну авансцену.

*** Росія, згідно з ухваленим рішенням, матиме квоту в 2,706% проти 2,494% раніше, Китай – майже 6,4% проти менше 4%, Індія – 2,75% (раніше 2,4%), Бразилія – 2,3% (1,8%). Частка США знизиться з нинішніх 17,7 до 17,4%, Японії – з 6,56 до 6,46%, Німеччині – з 6,11 до 5,59%, Франції і Великобританії – з 4,5 до 4,23%. Зменшуються також – виходячи з частки цих країн у світовому ВВП – квоти деяких нафтовидобувних держав: Саудівської Аравії, Венесуели і т.д. Частка України складатиме 0,422% проти нинішніх 0,576%. Європейські країни втратять два з нинішніх восьми місць в раді директорів МВФ.

Щодо впливу реформ МВФ на Україну, то, за словами експерта Міжнародного центру перспективних досліджень (МЦПД) Олександра Жолудя, «за розвиненими країнами залишається неформальне право вето, отже з погляду голосування цей перерозподіл, в усякому разі, для України, критичної ролі не грає». Щодо Росії, чий голос набирає силу, експерт відзначив: «У Росії залишається незначна для блокування загальних питань квота».

Заступник директора з наукової роботи Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України Валерій Новицький прокоментував ситуацію таким чином: «Я б не надавав великої уваги ось цьому формальному перерозподілу. Все відбувається, оскільки змінюється співвідношення сил на міжнародній арені. Китай проти 4% одержить 6,4%, що відображає його роль, яка збільшується. Природно, роль України значно зменшилася, скоротилося населення, знизилося ВВП, тим паче Україна взагалі відстала від інших країн, не кажучи про втрату політичного впливу. Тобто, те, що відбувається з Україною – це, в принципі, зрозуміло, і цього не могло не статися».

«Сам по собі перерозподіл квот не такий вже принциповий. Той же Китай, який більшою мірою, аніж будь-яка інша країна, зараз збільшує свою квоту, не дуже велике значення приділяє цим питанням, оскільки давно досить скептично дивиться на роль МВФ у світі і навіть намагається в чомусь йому протистояти, надаючи кредити на пільгових умовах, а іноді і безвідсоткові. І навіть йшлося про те, що й Україні він може надати такий безвідсотковий кредит. У будь-якому випадку, як була провідна роль США в МВФ, так вона і залишиться. І США, попри те, що їх частка знизиться на 0,3%, безумовно, залишаться країною, яка визначає позицію МВФ з ключових питань», - підкреслив В.Новицький.

Долару “світить” приборкання...

Ще одне питання сеульського саміту – фінансовий ринок. Він особливо постраждав в умовах кризи. Останнє рішення ФРС США про підтримку американської економіки на 600 млрд. дол. не залишилося непоміченим. Суперечки навколо дій регулятора не вщухають. На думку експертів, включаючи друкарський верстат, США нав`язують іншим країнам свою фінансову політику. Схоже, їм це вдасться, оскільки привілеї на стороні Америки – Федеральна резервна система може віддрукувати стільки доларів, скільки захоче, втопивши світ у інфляційних процесах. За рахунок такого вливання США зможуть скоротити зовнішній борг, але іншим країнам доведеться підвищити обмінний курс.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель напередодні саміту заявила, що наполягає на досягненні взаєморозуміння у валютних спорах зі США і КНР. Демпінговий курс китайської валюти постійно викликає ярий протест США.

А на ринках ситуація виглядає таким чином. Курс китайського юаня по відношенню до долара США побив п`ятирічний максимум на торгах 10 листопада. Валюта КНР подорожчала до рівня в 6,6353 юаня за долар, що стало найвищим показником з липня 2005 року. Народний банк Китаю встановив паритет юань-долар вранці на рекордно високому рівні в 6,6450, що вище на 0,2% за показник на 9 листопада.

За словами А.Меркель, "політика, яка робить ставку на підтримку штучно заниженого курсу валюти і пов`язані з цим експортні можливості, є короткозорою, і, зрештою, завдає збитків усім". Не можна допустити, "щоби подібний розвиток подій привів до того, що така стабільна валюта як євро в односторонньому порядку прирекла себе на проблеми пристосування", - заявила канцлер Німеччини.

А поки на ринку курс євро впав по відношенню до долара на тлі неспокою з приводу спроможності Португалії обслуговувати свій борг. Євро за підсумками торгів 10 листопада знизився до 1,3778 долара за євро проти 1,3923 долара за євро днем раніше.

Отже обговорювати представникам ТОР-20 є що. А з реакцією на будь-яке рішення ринок не зволікатиме...

Нана Чорна (УНІАН)