Капітал українських банків зріс до 140,5 млрд.грн.

Сукупний статутний капітал українських банків (за попередніми даними) в жовтні ц.р. збільшився на 4,8% - до 140,45 млрд. грн., повідомляється на сайті Національного банку України.

Власний капітал минулого місяця скоротився на 0,5 млрд. грн. – до 135,7 млрд. грн. і на 1 листопада 2010 року становив 14,6% банківських пасивів.

Активи банків зросли на 1% - до 931 млрд. грн. Загальні активи збільшилися на 1,3% - до 1,078 трлн. грн., з яких 69,6% - кредитні операції, 7,1% - вкладення в цінні папери.

Зобов`язання банків збільшилися на 1,4% - до 795,4 млрд. грн. У структурі зобов`язань банків 32,7%, або 260 млрд. грн., становили кошти фізичних осіб, 20,9%, або 166,3 млрд. грн. - термінові вклади (депозити) інших банків і кредити від інших банків, 17,8%, або 141,8 млрд. грн. - кошти суб`єктів господарювання.

Станом на 1 листопада 2010 року ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій мали 176 банків. У стані ліквідації перебуває 18 банків.