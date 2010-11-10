Профспілки хочуть, щоб Податковий кодекс почав діяти не раніше 2012 року

Профспілки виступають за набуття чинності Податкового кодексу не раніше 1 січня 2012 року.

Про це заявив секретар Координаційної ради працівників ринків України Володимир МАРТИНЕНКО на сьогоднішньому засіданні Координаційної ради, повідомили УНІАН в прес-службі Національного форуму профспілок України (НФПУ).

"Будь-які зміни в податкове законодавство повинні прийматися у першій половині бюджетного року, тобто, до середини липня. Прийняття Податкового кодексу в листопаді, як планує парламент, і його набуття чинності з 1 січня 2011 року порушує цю вимогу. Крім того, при прийнятті будь-якого фіскального документу підприємцям потрібний адаптаційний період, як мінімум півроку. Тому ми вважаємо, що Податковий кодекс повинен набути чинності не раніше січня 2012 року", - пояснив він. У профспілках вважають, що адаптаційний період має бути використаний на пристосування малих і приватних підприємств, які, згідно з новим кодексом, втрачають можливості працювати на єдиному податку, до нових умов господарювання.

Проте, на думку профспілок, навіть це не врятує економіку від обвального припинення діяльності малого і середнього бізнесу та приватних підприємців.

"Перехідний період захистить від негайного згортання діяльності щонайбільше третину, або від 700 тис. до 1 млн. малих підприємств і приватних підприємців. Ще такій же кількості він допоможе більш-менш комфортно перейти у тінь. Інші збанкротують або приймуть рішення про припинення діяльності, незважаючи на будь-які перехідні періоди", - зазначив В. МАРТИНЕНКО.

За його словами, цю пропозицію підприємців виклали у Меморандумі між Комітетом Верховної Ради з питань податкової і митної політики та представниками малого і середнього бізнесу, який прийняли 4 листопада 2010 року.

Нагадаємо, Координаційна рада працівників ринків України була створена 19 липня 2010 року в Одесі на Надзвичайному з'їзді працівників ринків України. Обговорення проекту Податкового кодексу за ініціативою НФПУ і Координаційної ради працівників ринків відбулося у 12 областях України, участь в ньому взяли близько двох тисяч підприємців.