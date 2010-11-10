У поточному році уряд зірвав виконання держбюджету – Королевська

У поточному році уряд зірвав виконання держбюджету, і за збереження існуючих тенденцій Україну неминуче чекає оголошення суверенного дефолту в середині 2013 року.

Про це заявила голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА, коментуючи дані Рахункової палати України про виконання Держбюджету за 9 місяців.

Як повідомили УНІАН в прес-службі голови парламентського комітету, на думку Н. КОРОЛЕВСЬКОЇ, зрив виконання бюджету України свідчить про стрімку тінізацію економіки, відходу бізнесу в "тінь" в умовах тотального тиску з боку фіскальних органів. "Навіть в умовах майже 5% зростання економіки уряд не зміг в повному об'ємі зібрати основні податки - ПДВ, податок на прибуток і акцизи, - зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА. - У результаті, дефіцит бюджету України за три квартали 2010 року збільшився більш ніж у два рази - до 52,8 млрд. грн. що вище за показник кризового 2009 року".

Як сказала голова комітету, продовження подібної тенденції призведе до подальшого зростання тіньового сектора і формування системної кризи в бюджетному процесі. "Пік кризи припаде на кінець 2012 року, і вже на початок 2013 року він перейде в критичну фазу під впливом зобов'язань України щодо обслуговування зовнішнього боргу, - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА. - При збереженні існуючих тенденцій, Україну неминуче чекає оголошення суверенного дефолту в середині 2013 року".

Н. КОРОЛЕВСЬКА вважає, що до провалу Держбюджету у 2010 році привела непродумана політика тотального фіскального тиску на підприємців. "Підміна реформ, спрямованих на детінізацію і дерегуляцію економіки, примітивним посиленням державного податкового тиску на реальний сектор веде до неминучого економічного краху, - заявила Н. КОРОЛЕВСЬКА. -Економіка XXI століття - це набагато складніший механізм, ніж за часів феодалізму. Проте, навіть у ті часи правителі знали про те, що надмірний податковий тиск і відсутність стимулів до розвитку підприємництва призводять до послаблення економіки і краху режиму".

Довідка УНІАН. 4 листопада Рахункова палата України повідомила, що за січень-вересень 2010 року загальний фонд держбюджету щодо прибутків не виконаний на 7,2 млрд. грн., або 4,8%. У цілому, до державного бюджету надійшло 162,7 млрд. грн. що складає лише 67,7% планового річного об'єму.

Витрати загального фонду державного бюджету не виконані на 4,8 млрд. грн., або 2,7%. Загалом витрати державного бюджету здійснені в сумі 215,2 млрд. грн., або 68,7% річного призначення.

Дефіцит державного бюджету склав 52,8 млрд. грн., що у 2,2 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Державний і гарантований державний борг збільшився на 86,4 млрд. грн., або 27,2%, - до 404,3 млрд. грн.