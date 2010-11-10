У СБУ підтвердили факт затримання начальника Держінспекції з регулювання цін
16:55, 10 листопада 2010Фінанси
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У прес-центрі СБУ підтверджують інформацію про затримання спільно з Генеральною прокуратурою начальника Державної інспекції з регулювання цін Тетяни РУДЬ.
Як повідомила УНІАН начальник прес-центру СБУ Марина ОСТАПЕНКО, працівники СБУ спільно зі співробітниками Генпрокуратури учора затримали вказану особу.
При цьому вона зазначила, що подробиці причин затримання будуть оприлюднені пізніше.
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