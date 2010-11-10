У СБУ підтвердили факт затримання начальника Держінспекції з регулювання цін

У прес-центрі СБУ підтверджують інформацію про затримання спільно з Генеральною прокуратурою начальника Державної інспекції з регулювання цін Тетяни РУДЬ.

Як повідомила УНІАН начальник прес-центру СБУ Марина ОСТАПЕНКО, працівники СБУ спільно зі співробітниками Генпрокуратури учора затримали вказану особу.

При цьому вона зазначила, що подробиці причин затримання будуть оприлюднені пізніше.