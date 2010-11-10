Затримана начальник Держінспекції з контролю цін

У прес-центрі СБУ підтверджують інформацію про затримання спільно з Генеральною прокуратурою начальника Державної інспеції з контролю за цінами Тетяни РУДЬ.

Як повідомила УНІАН начальник прес-центру СБУ Марина ОСТАПЕНКО, працівники СБУ спільно зі співробітниками Генпрокуратури вчора затримали вказану особу.

За інформацією прес-центру Служби безпеки України, викрито і припинено корупційний механізм стягнення хабарів, який діяв у Державній інспекції х контролю за цінами Міністерства економіки України.

Встановлено, що посадові особи цієї державної установи вимагали гроші з підприємств за скасування штрафних санкцій, накладених за порушення чинного законодавства у сфері ціноутворення.

31 жовтня співробітники СБУ у взаємодії з Генеральною прокуратурою в момент одержання хабара у розмірі 50 тисяч доларів США затримали заступницю начальника ДІКЦ Київської області та начальника відділу цієї ж установи. За таку суму державні службовці обіцяли не нараховувати штрафні санкції на підприємство харчової промисловості у розмірі 12,5 млн. грн.

За матеріалами СБУ Генеральною прокуратурою України стосовно вказаних осіб було порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара в особливо великому розмірі, за попередньою змовою групою осіб, які займають відповідальне становище).

9 листопада у рамках цієї ж кримінальної справи була затримана начальниця ДІКЦ Міністерства економіки України Т.РУДЬ.