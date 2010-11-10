На міжбанку торги доларом закрилися котируваннями 7,9495/7,9535 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9570/7,9640, на 12:00 ціни знизилися до 7,9505/7,9535. На час закриття торгів цінові рівні досягли позначок 7,9495/7,9535 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями - 0,2591/94, на 12:00 звузився спред 0,2593/94. На час закриття ціни знизилися 0,2592/93. У Росії курс долар-рубль виріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 30,7050 (+0,1050).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3740/1,3820. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 10,9705/10,9825, на 12:00 ціни підвищилися 10,9725/10,9830. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH пішли вниз 10,9465/10,9580.