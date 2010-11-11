Золото знизилося в ціні на тлі зростання курсу долара

Золото у середу, 10 листопада, знизилося в ціні на фоні зростання курсу долара до світових валют, що призвело до зниження попиту на дорогоцінний метал як альтернативний об`єкт для інвестицій.

Грудневий ф`ючерс на золото за підсумками торгів у Нью-Йорку на біржі Comex подешевшав на 0,8% - до 1399,3 долара за тройську унцію, повідомляє Bloomberg.

Тиск на ринок дорогоцінного металу справила сильна статистика із США, що може спровокувати зміцнення долара до більшості світових валют. Також подорожчанню долара сприяло збільшення прибутковості по американських держоблігаціях. Крім сильного долара вниз ціни на золото підштовхнуло також прагнення учасників ринку вийти в кеш після значного збільшення вартості золота у вівторок, коли ціна контракту досягала рекордних 1424,6 долара за унцію на фоні побоювань посилення боргової кризи в Європі і зниження вартості долара.

З початку 2010 року золото подорожчало на 28% і може продемонструвати зростання вартості десятий рік поспіль, що стане найтривалішим періодом збільшення його ціни, принаймні, з 1920 року.

Подорожчання золота в останні роки було викликано наростанням нестабільності у світовій фінансовій системі, економічною кризою, а з початку поточного року головним "двигуном" зростання цін на цей метал стала боргова криза в Європі.

Під час кризи в економіці золото набуває особливої популярності у інвесторів, які розглядають його як надійну альтернативу нестабільним валютам.