Держінспекцію з контролю за цінами ліквідують до кінця листопада

Державна інспекція з контролю за цінами буде ліквідована до кінця листопада шляхом об`єднання з Державним комітетом у справах захисту прав споживачів.

Про це УНІАН повідомив міністр економіки Василь ЦУШКО.

«Розглядається питання про об`єднання двох відомств. Держспоживзахисту і Держінспекції з контролю за цінами», - сказав В.ЦУШКО.

Він зазначив, що питання про об`єднання відомств буде вирішено протягом одного-двох тижнів.

Такий крок, вважає міністр економіки, дозволить скоротити кількість перевірок, проведених на підприємствах, оскільки одне відомство буде відразу перевіряти дотримання правил ціноутворення і прав споживачів.

«Це робиться для того, щоб підприємців з перевірками смикали не два відомства, а одне», - сказав В. ЦУШКО.

Він також повідомив, що глава Держінспекції з контролю за цінами Тетяна РУДЬ була звільнена сьогодні розпорядженням Кабінету міністрів за його поданням.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у прес-центрі СБУ підтвердили інформацію про вчорашнє затримання начальника Державної інспекції з контролю за цінами Т.РУДЬ.

За інформацією прес-центру СБУ, викрито і припинено дію корупційного механізму стягнення хабарів, який діяв у Державній інспекції з контролю над цінами Міністерства економіки України.