Торги доларом на міжбанку відкрилися на ТОМ’і котируваннями 7,9495/7,9550 грн./дол.

Сьогодні в США святкують День Ветеранів, у зв`язку з цим торги американською валютою можливі лише розрахунками ТОМ. Так, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися на ТОМ’і падінням котирувань – 7,9495/7,9550 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2603/0,2606, котирування по євро-гривні пішли вниз – 10,9415/10,9515.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують падати – 1,3758/1,3760 (середа - 1,3787/1,3789).

У середу Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією по валютній парі USD/UAH – 7,9100/7,9500.