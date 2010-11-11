МВФ за зниження податкового навантаження в Україні

11:20, 11 листопада 2010
Фінанси
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...шляхом оптимізації витрат уряду

Міжнародний валютний фонд (МВФ) виступає за поступове зниження податкового навантаження в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на Українському інвестиційному форумі постійний представник Міжнародного валютного фонду в Україні Макс АЛ’ЄР, відповідаючи на запитання про ставлення МВФ до проекту Податкового кодексу.

За його словами, податкове навантаження в Україні сьогодні дуже велике. Водночас, є значними й витрати уряду. В зв`язку з цим М.АЛ’ЄР зазначив, що з початку кризи швидкими темпами почав збільшуватися державний борг України, зростання якого сьогодні вже фактично перевищує зростання ВВП.

Представник МВФ сказав, що податковий тиск необхідно зменшити, в першу чергу шляхом оптимізації витрат уряду.

М.АЛ’ЄР також зазначив, що МВФ допускає існування деяких вилучень у системі загального оподаткування, проте, за його словами, в інтересах держави й бізнесу зробити так, щоб такі вилучень не було багато, оскільки вони зрештою можуть виявитися більш витратними для бюджету, ніж ефект від наданих преференцій.

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