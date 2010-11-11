Експерт: пара GBP/USD націлилася на взяття позначки 1,6000

На торгах у четвер, 11 листопада, важлива підтримка пари GBP/USD знаходиться на рівні 1,6080, подолання її може відкрити дорогу до 1,6000. Основний опір тижня знаходиться на позначці 1,6150, а метою на четвер стане рівень 1,6200. Такий прогноз аналітиків FOREX CLUB в Україні.

Як відзначають аналітики, сьогодні важливих новин немає, США відпочивають, хоча статистика з Китаю може сприяти коливанню на ринках. КНР зараз знаходиться під великою увагою інвесторів. В очікуванні підсумків засідання представників G-20, яке проходить в Сеулі, китайська валюта зросла майже до 20-річного максимуму. Для заборони економічного зростання окремі комерційні банки знову підвищили ставки рефінансування. Ряд економістів вважає, що Китай може відпустити юань у «вільне плавання».

У разі проходження 1,3750, EUR/USD націлюватиметься на 1,3650. Основний опір знаходиться на рівні 1,3800, його подолання направить пару до 1,3900.

Наступний бар`єр для USD/JPY – 82,50, подолання спрямує пару до рівня 83,00. А подолання 82,10 приведе до 81,60.

Подолання 0,9700 по USD/CHF дасть спробу узяття планки 0,9750 і далі 0,9800. Відхід нижче 0,9680 може відправити пару до мінімуму вівторка, відзначають аналітики FOREX CLUB в Україні.