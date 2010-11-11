Українська економіка може зростати на 7% за рік – Світовий банк

Директор Світового банку (СБ) по Україні, Білорусі і Молдові Мартін РАЙЗЕР вважає можливим зростання української економіки на 7% за рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на Українському інвестиційному форумі.

«Думаю, це потенційно можливо», - зазначив М.РАЙЗЕР.

Він також додав, що зміна ситуації на міжнародному валютному ринку не зробить негайного впливу на українську економіку.

Довідка УНІАН. У Держбюджеті України на 2010 рік закладений показник зростання ВВП на рівні 3,7%.

Національний банк України прогнозує зростання ВВП в 2010 році на рівні 4%, у 2011 році – 3,7%.

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) поліпшив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України з 4% до 5% в 2010 році, а також поліпшив прогноз зростання ВВП України в 2011 році з 4,1% до 4,5%.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) поліпшив свій прогноз зростання валового внутрішнього продукту України в 2011 році з 4,1% до 4,5%.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings прогнозує зростання ВВП в Україні за підсумками 2010 р. на рівні 5%, за підсумками 2011 р. – 4,5%.