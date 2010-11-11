ДАІ за місяць задокументувало майже 28 тис. порушень ПДР водіями автобусів

Співробітники ДАІ з 13 жовтня по 10 листопада задокументували маже 28 тис. порушень правил дорожнього руху, допущених водіями автобусів під час перевезення пасажирів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив заступник начальника Управління Держдепартаменту ДАІ МВС України Василь РУБЛЮК.

За його словами, серед виявлених порушень зафіксовано 103 випадки керування у нетверезому стані, майже 3 тисячі фактів перевищення швидкості, понад 7 тисяч випадків перевезення пасажирів понад встановлену кількість. Також, як зазначив В.РУБЛЮК, понад 1,5 тис. водіїв, які здійснювали пасажирські перевезення, не мали необхідних для цього документів, зокрема 140 з них керували без посвідчень, 227 - не мали ліцензій на автобус.

Як зазначив В.РУБЛЮК, лише за перші десять діб комплексної перевірки до територіальних управлінь Головавтотрансінспеції Мінтрансзв’язку направлено 232 подання щодо анулювання ліцензій пасажироперевізникам, якими допущено порушення транспортного законодавства.