Нацбанк готовий купувати долари на міжбанку по 7,9100 грн./дол.

Національний банк України сьогодні готовий купувати долари на міжбанківському валютному ринку за курсом 7,9100 грн./дол. і продавати по 7,9470 грн./дол.

Про це йдеться в телеграмі регулятора, текст якої має в своєму розпорядженні УНІАН.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися на ТОМ’є падінням котирувань – 7,9495/7,9550 грн./дол.

У жовтні ц.р. курс гривні на міжбанківському валютному ринку України знизився щодо долара США на 0,29% – до 7,9496 грн/дол. На наявному ринку по операціях з продажу доларів США курс гривні також знизився – на 0,25%, до 7,9752 грн./долл.