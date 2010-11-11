Введення диференційованого акцизу на бензин не розглядається – Мінфін

При роботі над Податковим кодексом норма про введення диференційованого акцизу на бензин не розглядається.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив головний фахівець департаменту митної і податкової політики Міністерства фінансів України В’ячеслав ЮЩЕНКО під час виступу на ІІ Міжнародній конференції з питань розвитку українського ринку нафтопродуктів сьогодні в Києві.

У той же час він відзначив, що ця ініціатива має право на обговорення з екологічного погляду, проте ініціатором має бути Міністерство палива та енергетики.

У свою чергу, президент асоціації «Об`єднання операторів ринку нафтопродуктів України» Леонід КОСЯНЧУК зазначив, що підвищення ставки акцизного збору на бензин замість транспортного збору, що відміняється, не є справедливим «у соціальному розрізі».

«За нашими підрахунками, власник Lanos платитиме в 9 разів більше, а власник потужної іномарки – приблизно стільки ж, якщо не менше», – сказав Л.КОСЯНЧУК.

При цьому він зазначив, що зростання надходжень до держбюджету від збільшення акцизу буде незначним, якщо збережеться безподатковий імпорт нафтопродуктів.

Як повідомляв УНІАН, прийнятий у першому читанні проект Податкового кодексу передбачає відміну щорічного транспортного збору, кошти від якого будуть направлені на ремонт доріг. Разом з тим пропонується підвищити акциз на бензин на 37,9% – з 132 до 182 євро за тонну, на дизельне паливо: із вмістом сірки більше 0,2% – з 65 до 90 євро за тонну, із вмістом сірки 0,035-0,2% – з 50 до 69 євро за тонну, більше 0,005%, але не більше 0,035% – з 45 до 62 євро за тонну, не більше 0,005% – з 30 до 42 євро за тонну.

Також пропонується встановити акцизний збір на зріджений газ (пропан або суміш пропану і бутану) на рівні 40 євро за тонну.

Востаннє ставка акцизного збору на бензин підвищувалася в травні 2010 року. Тоді Верховна Рада підвищила податок на 20% – з 110 до 132 євро за тонну.