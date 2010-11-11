Мінфін розраховує ліквідувати увесь об’єм протермінованої заборгованості з ПДВ до кінця року

Міністерство фінансів України розраховує ліквідовувати увесь об'єм протермінованої заборгованості з відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) до кінця року.

Про це повідомив перший заступник міністра фінансів Вадим КОПИЛОВ сьогодні в бесіді з журналістами, яка відбулася у рамках обговорення нової редакції Податкового кодексу (ПК).

"На 1 листопада заборгованість складала близько 9 млрд. грн., це дає нам можливість до кінця року повністю ліквідовувати протерміновану заборгованість з ПДВ", - сказав В. КОПИЛОВ.

Він повідомив, що на сьогодні Державний бюджет має необхідну суму фінансових ресурсів.

Також В. КОПИЛОВ зазначив, що ліквідація заборгованості з відшкодування ПДВ дозволить вже з 1 січня почати перехід на автоматичне відшкодування цього податку.

"На відпрацювання системи (системи автоматичного відшкодування ПДВ) знадобитися мінімум півроку, максимум наступний рік", - сказав В. КОПИЛОВ.

Нова редакція ПК передбачає, що платникам ПДВ, які відповідають встановленим вимогам, а саме, мають 20 і більше співробітників, заробітна плата не менше 2,5 розмірів мінімальної зарплати, не є банкротами і не мають боргів по сплаті інших податків відшкодування ПДВ буде проводиться в автоматичному режимі. При цьому передбачено нарахування пені до держави за несвоєчасне відшкодування ПДВ.