Ставка податку на прибуток буде знижуватися на 2% на рік, ПДВ знизиться на 3% з 2014 року

Уряд України відмовився від планів різкого зниження ставок у податку на прибуток і податку на додану вартість (ПДВ), у новому варіанті проекту Податкового кодексу передбачено плавніше зниження ставок податків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань податкової і митної політики Віталій ХОМУТИННИК на сьогоднішньому засіданні комітету, присвяченому обговоренню редакції проекту ПК до другого читання.

"Ми вийшли на більш поступове зменшення ставок податку на прибуток підприємств" - сказав В. ХОМУТИННИК.

За його інформацією, у підготовленій до другого читання редакції ПК передбачено, що ставка податку на прибуток підприємств зменшуватиметься на 2% на рік - до 16% до 2014 року (з 2011 р. - 23%, з 2012 р. - 21%, з 2013 р. - 19%, з 2014 р. - 16%).

Крім того, В. ХОМУТИННИК повідомив, що також змінені терміни зниження ставки податку на додану вартість, так замість зниження на 3% - до 17% з 2011 року у проекті ПК пропонують перенести зниження на 2014 рік.