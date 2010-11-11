Азаров та Мінфін "заплутались" з ПДВ-боргом

Міністерство фінансів України розраховує ліквідувати весь обсяг простроченої заборгованості з відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) до кінця року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник міністра фінансів Вадим КОПИЛОВ сьогодні під час бесіди з журналістами, яка відбулася в рамках обговорення нової редакції Податкового кодексу (ПК).

«На 1 листопада заборгованість становила близько 9 млрд. грн., це дає нам можливість до кінця року повністю ліквідувати прострочену заборгованість з ПДВ», - сказав В.КОПИЛОВ.

Він повідомив, що на сьогодні Державний бюджет володіє необхідною сумою фінансових ресурсів.

Також В.КОПИЛОВ зазначив, що ліквідація заборгованості з відшкодування ПДВ дозволить вже з 1 січня почати перехід на автоматичне відшкодування цього податку.

«На відпрацювання системи (системи автоматичного відшкодування ПДВ) знадобитися, щонайменше, півроку, максимум - наступний рік», - сказав В.КОПИЛОВ.

Нова редакція ПК передбачає, що платникам ПДВ, які відповідають встановленим вимогам, а саме, мають 20 і більше працівників, заробітну плату не менш як 2,5 розміру мінімальної зарплати, не є банкротами і не мають боргів зі сплати інших податків, ПДВ буде відшкодовуватися в автоматичному режимі. При цьому передбачене нарахування пені стосовно держави за несвоєчасне відшкодування ПДВ.

Як повідомляв УНІАН, на брифінгу 9 листопада прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ називав зовсім іншу цифру заборгованості з відшкодування ПДВ. «Півтора-два мільярди заборгованість. Ось такий порядок цифр», – заявив голова уряду.