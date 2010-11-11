Міжбанк закриття: котирування по долару знизилися 7,9490/7,9525 грн.

Сьогодні на українському міжбанку торги по долару США відкрилися на ТОМ'і наступними котируваннями - 7,9495/7,9550, до 12:00 звузився спред 7,9505/7,9540. До закриття торгів цінові рівні знизилися 7,9490/7,9525 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг",

Рублевий ринок відкрився котируваннями - 0,2603/06, до 12:00 ціни знизилися 0,2602/03. До закриття ціни досягли рівня 0,2600/01. У Росії курс долар-рубль на ТОМ'і опустився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 30,5875 (- 0,0475).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3758/60, а до 15:00 впали 1,3692/94. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 10,9415/10,9515, до 12:00 ціни пішли вниз 10,9185/10,9295. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли мінімуму 10,8910/10,9020.