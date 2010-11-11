Соболєв: уряд виведе з тендерних закупівель операції з обслуговування держборгу

Заступник лідера фракції БЮТ, голова опозиційного уряду Сергій СОБОЛЄВ заявляє, що нинішня влада прийняла рішення про виведення з тендерних закупівель усіх операцій, які стосуються обслуговування зовнішнього і внутрішнього боргу держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С. СОБОЛЄВ заявив сьогодні під час засідання опозиційного уряду.

"Це означає, що усі компанії, які мають доступ до тіла цього уряду, матимуть можливість отримувати замовлення на обслуговування таких операцій" - сказав С. СОБОЛЄВ.

За його словами, поки йде мова про мільярди доларів.