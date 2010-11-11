Підприємці вимагають змінювати податкове законодавство в законному порядку

Представники малого бізнесу вимагають від влади чіткого виконання діючого законодавство в частині дотримання порядку внесення змін до податкового законодавства, зокрема, при ухваленні Податкового кодексу.

Про це вони заявили на прес-конференції в УНІАН сьогодні.

«Основна наша вимога — ухвалення Податкового кодексу в законодавчому руслі. Тобто, як пише закон України, яким чином працювати й приймати податкові зміни. Будь ласка, хай влада виконує закони, які сама й прийняла», - зазначив голова профспілки таксистів України Василь ПОПИК.

За його словами, ухвалення Податкового кодексу в існуючій редакції погіршить умови роботи практично всім представникам малого бізнесу, оскільки фактично кодексом скасовується спрощена система оподаткування.

У свою чергу, голова Вінницького міського об`єднання підприємців «Центр» Алла АЛЕКСЕНЦЕВА зазначила, що сьогодні в Україні лише дія спрощеної системи оподаткування дозволяла малому бізнесу хоч якось розвиватися, оскільки позбавляла від масових перевірок із боку контролюючих органів. При цьому, за її словами, в проекті Податкового кодексу спрощена система оподаткування перестає бути спрощеною, «від неї залишається тільки одна назва».

А.АЛЕКСЕНЦЕВА підкреслила, що з урахуванням того, що фізособа-підприємець, що працює за спрощеною системою оподаткування, при доході до 300 тис. грн. на рік, повинна буде вести повний облік витрат і доходів, а при збільшенні доходу до 600 тис. грн. ще мати касовий апарат, то спрощена система просто втрачає свою суть.

Що стосується переліку видів діяльності, в яких може використовуватися спрощена система оподаткування, то на її думку, його просто не повинно бути до тих пір, поки влада не доведе, що в тому або іншому виді діяльності спрощена система оподаткування використовується для ухилення від сплати податків або інших незаконних схем.

Також підприємці зазначають, що всі розмови про те, що зміни в спрощеній системі оподаткування проводяться через вимоги, що висуваються з боку Міжнародного валютного фонду, не відповідають дійсності.

«Представники МВФ відзначали, що вони наполегливо закликають уряд України залишити існуючий поріг у 500 тис. грн. (максимальна сума доходу, при якій можливо використання спрощеної системи оподаткування - УНІАН) при спрощеній системі оподаткування. Це перша вимога МВФ. Друга — включити в спрощену систему оподаткування якомога більше суб`єктів госпдіяльності, тобто види діяльності, які можуть працювати за спрощеною системою», - зазначив в.о. президента Союзу підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств Вячеслав БИКОВЕЦЬ, який брав участь у зустрічах із представниками МВФ, присвячених обговоренню проекту Податкового кодексу.

Представники бізнесу говорять, що сьогодні влада просто їх не чує. Пропозиції бізнесу, для якого, власне, держава й повинна створювати комфортні умови роботи, не враховуються. «Це мені нагадує 90-ті роки, коли приходили хлопці й говорили, що буде так, але ті хлопці хоч щось залишали на життя», - говорить голова Чернігівської профспілки підприємців Олена ВАРНАКОВА.

Вона зазначає, що складається враження, що Україні малий бізнес просто не потрібен, адже як ще можна розуміти дії влади, які ускладнюють життя малого бізнесу.

«У нас виходить розмова сліпого з глухим. Ми з колегами прийшли до висновку, що... не ту країну назвали Гондурасом. Оскільки за умовами ведення бізнесу Україна знаходиться нижче Гондурасу. І зараз ось серед підприємців зріє таке рішення, що ми, напевно, всім малим бізнесом України попросимо політичний притулок саме в Гондурасі, оскільки у нас малий бізнес нікому не потрібен, і представників малого бізнесу оголосили маргіналами» - підкреслила О.ВАРНАКОВА.

Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня 2010 року Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект Податкового кодексу, внесений Кабінетом Міністрів України.

16 листопада ц.р. парламент планує розглянути проект Податкового кодексу в другому читанні.