Мінфін має намір вільні кошти на ЄКР класти на депозит у банках

Міністерство фінансів України має намір використовувати вільні кошти на єдиному казначейському рахунку (ЄКР) і кошти валютних рахунків Державного бюджету для розміщення на депозитних рахунках у банках. Відповідний порядок затверджений постановою Кабінету міністрів України від 10 листопаду ц.р., текст якої розміщений на урядовому порталі.

Передбачено, що розміщення можливе виключно у державних банках.

Крім того, уряд передбачив можливість використання коштів ЄКР для придбання Мінфіном облігацій внутрішньої державної позики з одночасним встановленням зобов`язань відносно їх продажу і подальшого повернення коштів на ЄКР до кінця року.

Як повідомлялося, на сьогодні в обігу знаходяться ОВДП на загальну суму 136,790 млрд. грн.

Обсяг коштів уряду в національній валюті на рахунках у Національному банку України в жовтні знизився з 8,8 млрд. грн. до 2 млрд. грн., і лише в останній день місяця він збільшився до 5,8 млрд. грн.