Оприлюднено доопрацьований проект Податкового кодексу

Доопрацьований проект Податкового кодексу України оприлюднений на офіційному сайті Верховної Ради України (№7101-1).

Як зазначається у повідомленні інформаційного управління Верховної Ради, парламентський комітет з питань податкової і митної політики за підсумками засідання 11 листопада рекомендував Верховній Раді України прийняти у другому читанні проект Податкового кодексу України.

Проект Податкового кодексу містить норми про спрощену систему оподаткування, облік і звітність суб`єктів малого підприємництва.

Зокрема, передбачено, що платниками податку є фізичні особи - підприємці, які протягом календарного року, який передує періоду переходу на спрощену систему оподаткування, відповідають сукупності такий критеріїв:

кількість осіб, що знаходяться з ними в трудових відносинах, одночасно не перевищує 4 особи (включаючи членів сімей таких фізичних осіб);

обсяг доходу не перевищує 600 тис. грн. за умови застосування при проведенні розрахункових операцій у готівковій та/або безготівковій формі зареєстрованих, опломбованих в установленому порядку і переведених у фіскальний режим роботи реєстраторів розрахункових операцій, або 300 тис. грн. без застосування таких реєстраторів розрахункових операцій.

Спрощена система оподаткування не розповсюджується на фізичних осіб - підприємців, які здійснюють:

діяльність у сфері розваг;

виробництво і роздрібний продаж підакцизних товарів (окрім діяльності фізичних осіб, пов`язаної з роздрібним продажем пива);

виробництво і роздрібний продаж пально-мастильних матеріалів;

видобування, виробництво й інші види діяльності з дорогоцінними металами і коштовними каменями, зокрема органогенного утворення, які підлягають ліцензуванню відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";

видобування і реалізацію корисних копалин;

фінансову діяльність;

операції з нерухомим майном, зокрема, з надання в оренду/суборенду торгових місць і інших послуг на ринках та/або в торгових об`єктах;

оптову торгівлю і посередництво в оптовій торгівлі;

діяльність з надання послуг у сфері телебачення і радіомовлення відповідно до Закону "Про телебачення і радіомовлення";

діяльність у сфері наземного, водного, авіаційного транспорту, надання додаткових транспортних послуг і допоміжних операцій (окрім діяльності таксі, діяльності нерегулярного пасажирського транспорту і діяльності автомобільного вантажного транспорту);

зовнішньоекономічну діяльність, окрім експорту програмного забезпечення і послуг з віддаленої підтримки програм і устаткування, розробки постачання і оновлення програмного забезпечення, надання послуг у сфері інформатизації;

діяльність з надання послуг пошти і зв`язку;

діяльність з проведення розслідувань і забезпечення безпеки;

діяльність у сфері права;

діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту;

діяльність у сфері інжинірингу, геології і геодезії;

діяльність з консультування з питань комерційної діяльності і управління;

діяльність з управління підприємствами, допоміжну діяльність у сфері державного управління;

рекламну діяльність;

технічні випробування і дослідження;

підбір і забезпечення персоналом;

діяльність з перепродажу предметів мистецтва, колекціонування і антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;

роздрібну торгівлю виробами з дорогоцінних металів і коштовних каменів, коштовних каменів органогенного утворення, напівкоштовного каміння, обробленими і необробленими коштовними каменями;

роздрібну торгівлю через мережу Інтернет;

роздрібну торгівлю через торгові автомати.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада прийняла у першому читанні Податковий кодекс 7 жовтня. Очікується, що в другому читанні він буде розглянутий парламентом 16-19 листопада.