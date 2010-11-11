Оприлюднено доопрацьований проект Податкового кодексу
Доопрацьований проект Податкового кодексу України оприлюднений на офіційному сайті Верховної Ради України (№7101-1).
Як зазначається у повідомленні інформаційного управління Верховної Ради, парламентський комітет з питань податкової і митної політики за підсумками засідання 11 листопада рекомендував Верховній Раді України прийняти у другому читанні проект Податкового кодексу України.
Проект Податкового кодексу містить норми про спрощену систему оподаткування, облік і звітність суб`єктів малого підприємництва.
Зокрема, передбачено, що платниками податку є фізичні особи - підприємці, які протягом календарного року, який передує періоду переходу на спрощену систему оподаткування, відповідають сукупності такий критеріїв:
кількість осіб, що знаходяться з ними в трудових відносинах, одночасно не перевищує 4 особи (включаючи членів сімей таких фізичних осіб);
обсяг доходу не перевищує 600 тис. грн. за умови застосування при проведенні розрахункових операцій у готівковій та/або безготівковій формі зареєстрованих, опломбованих в установленому порядку і переведених у фіскальний режим роботи реєстраторів розрахункових операцій, або 300 тис. грн. без застосування таких реєстраторів розрахункових операцій.
Спрощена система оподаткування не розповсюджується на фізичних осіб - підприємців, які здійснюють:
діяльність у сфері розваг;
виробництво і роздрібний продаж підакцизних товарів (окрім діяльності фізичних осіб, пов`язаної з роздрібним продажем пива);
виробництво і роздрібний продаж пально-мастильних матеріалів;
видобування, виробництво й інші види діяльності з дорогоцінними металами і коштовними каменями, зокрема органогенного утворення, які підлягають ліцензуванню відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";
видобування і реалізацію корисних копалин;
фінансову діяльність;
операції з нерухомим майном, зокрема, з надання в оренду/суборенду торгових місць і інших послуг на ринках та/або в торгових об`єктах;
оптову торгівлю і посередництво в оптовій торгівлі;
діяльність з надання послуг у сфері телебачення і радіомовлення відповідно до Закону "Про телебачення і радіомовлення";
діяльність у сфері наземного, водного, авіаційного транспорту, надання додаткових транспортних послуг і допоміжних операцій (окрім діяльності таксі, діяльності нерегулярного пасажирського транспорту і діяльності автомобільного вантажного транспорту);
зовнішньоекономічну діяльність, окрім експорту програмного забезпечення і послуг з віддаленої підтримки програм і устаткування, розробки постачання і оновлення програмного забезпечення, надання послуг у сфері інформатизації;
діяльність з надання послуг пошти і зв`язку;
діяльність з проведення розслідувань і забезпечення безпеки;
діяльність у сфері права;
діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту;
діяльність у сфері інжинірингу, геології і геодезії;
діяльність з консультування з питань комерційної діяльності і управління;
діяльність з управління підприємствами, допоміжну діяльність у сфері державного управління;
рекламну діяльність;
технічні випробування і дослідження;
підбір і забезпечення персоналом;
діяльність з перепродажу предметів мистецтва, колекціонування і антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;
роздрібну торгівлю виробами з дорогоцінних металів і коштовних каменів, коштовних каменів органогенного утворення, напівкоштовного каміння, обробленими і необробленими коштовними каменями;
роздрібну торгівлю через мережу Інтернет;
роздрібну торгівлю через торгові автомати.
Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада прийняла у першому читанні Податковий кодекс 7 жовтня. Очікується, що в другому читанні він буде розглянутий парламентом 16-19 листопада.