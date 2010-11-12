Президент дозволив реєструвати підприємства через Інтернет

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав закон, який встановлює порядок проведення електронної державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Держкомпідприємництва.

У повідомленні зазначається, що з його підписанням Україна досягла європейського рівня державної реєстрації підприємництва, завдяки впровадженню електронної реєстрації через Інтернет і зменшенню кількості реєстраційних і післяреєстраційних процедур.

Відповідно до закону, державна реєстрація суб'єктів господарювання проводиться в такому порядку. Державний реєстратор здійснює облік отриманого від заявника електронного документа й направляє заявнику підтвердження про факт отримання такого документа. Далі реєстратор повинен здійснити необхідні реєстраційні дії у випадках, передбачених цим законом, і надіслати заявнику відповідне повідомлення в електронному вигляді.

Електронні документи, які подаються для проведення державної реєстрації, оформлюються згідно з вимогами законодавства у сфері електронних документів і електронного документообігу, а також електронного цифрового підпису. Ідентифікація заявника відбуватиметься через використання ним унікального, захищеного спеціальними програмними засобами, електронного цифрового підпису.

У разі існування підстави для відмови в проведенні державної реєстрації, заявнику надсилають відповідне повідомлення в електронній формі. Підтвердженням внесення плати за проведення державної реєстрації юридичної особи, що проведена у формі електронного документа, є екземпляр електронного розрахункового документа, засвідченого електронним цифровим підписом.

Держкомпідприємництва, як спеціально уповноважений орган із питань держреєстрації, розробляє й розміщує на своєму офіційному веб-сайті всю необхідну інформацію щодо електронного формату початкових документів, а також програм формування й подання документів, необхідних суб'єкту підприємницької діяльності для проведення електронної реєстрації, й забезпечує безкоштовний доступ до них.

Водночас, цей закон залишає заявнику можливість подати документи державному реєстратору в звичайному порядку в паперовому вигляді особисто заявником або поштою.

Нагадаємо, що парламент прийняв цей закон 19 жовтня 2010 року. Він набуває чинності через 9 місяців з дня публікації.