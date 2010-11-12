До банків, які порушують терміни резервування коштів в інвалюті, застосують санкції

До банків, які порушують терміни резервування і подають недостовірну звітність щодо залучених коштів в іноземній валюті від нерезидентів, застосовуватимуться санкції, наголошується у телеграмі Національного банку України (НБУ) № 47-412/7818-19951, текст якої має у своєму розпорядженні УНІАН.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк з 1 жовтня 2010 року скасував нульову ставку і встановив 20-відсоткове резервування коштів в інвалюті, які залучаються банком від нерезидентів у вигляді кредитів, депозитів на термін не більше як півроку (183 днів). Нульова ставка була введена під час кризи у грудні 2008 року, коли українські банки відчували дефіцит ліквідності.

У своїй телеграмі регулятор зазначає, що термін залучення банком депозиту, кредиту (позики) в іноземній валюті від нерезидента починається з дати отримання коштів, а останнім днем терміну залучення є дата фактичного виконання банком зобов'язань за відповідним договором. Відповідно, резерви мають створюватися на весь термін залучення коштів.

«Попереджаємо, що у разі виявлення фактів порушення складання довідки і недотримання термінів резервування коштів в іноземній валюті до банків або їх керівників будуть застосовані адекватні заходи впливу», - зазначається у повідомленні Нацбанку.