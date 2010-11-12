Лідери G20 у Сеулі прийняли декларацію про перемир'я у "валютних війнах"

Лідери "двадцятки" прийняли 12 листопада на зустрічі в Сеулі підсумкову декларацію саміту, де заявили про неприпустимість конкурентної девальвації валют, передає NEWSru.

"Потрібно уникати односторонніх дій, які можуть розвивати надмірні ризики. У документі така позиція позначена. Відносно валютних воєн є вказівка, що потрібно уникати штучної девальвації", - прокоментував документ помічник Президента РФ Аркадій ДВОРКОВИЧ.

Документ не містить прямих вказівок про заходи проти підтримки низьких валютних курсів, "це питання розглядатиметься в рамках набору індикаторів і оцінки їх досягнень впродовж наступного року", - сказав А.ДВОРКОВИЧ.

Він зазначив, що під час обговорення ряд лідерів згадували про те, що "односторонні дії щодо "грошового накачування" можуть призвести до істотного підвищення ризиків, пов`язаних із ринками капіталів, особливо в країнах, що швидко зростають": "Такі заяви були, але вони не були надмірно емоційними і були достатньо спокійними і конструктивними", - повідомив помічник Президента.

Лідери "великої двадцятки" провели на саміті в Сеулі екстрені переговори щодо боргової кризи в Ірландії, що призвела до зростання дохідності за держпаперами країни до рекордних позначок і послабила позиції євро на валютному ринку, повідомляє РІА "Новости".

Лідери G20 приділили значний час обговоренню боргових проблем в Європі, відзначив на умовах анонімності представник делегації США на саміті, який брав участь у переговорах.

"Все підготовлено" для будь-якого роду прохань про підтримку з боку обтяжених боргами країн Євросоюзу, заявила Ангела МЕРКЕЛЬ. При цьому, за словами міністра фінансів Німеччини Вольфганга ШОЙБЛЕ, кожна з країн ЄС повинна самостійно вирішувати питання про необхідність звернення по фінансову допомогу.

До підвищеної уваги щодо боргових проблем Європи призвела негативна динаміка на борговому ринку регіону, де останнім часом помітно збільшуються дохідності держоблігацій обтяжених боргами країн ЄС, включаючи Ірландію, а також Грецію та Іспанію.

Лідери "великої двадцятки" також підтримали ініціативу Південної Кореї щодо глобальної фінансової безпеки.

Південна Корея висунула ініціативу глобальної мережі фінансової безпеки, оскільки масова притока і вивіз спекулятивних коштів з країн з економіками, що зростають, створює чинники нестабільності для економічного розвитку.

"У МВФ з`явилися два нові інструменти, які більшою мірою задовольняють потребам країн, що зазнають проблем, і викликають у них менше занепокоєння з приводу того, що звернення до МВФ може викликати додаткові ризики", - сказав А.ДВОРКОВИЧ.

Корейські пропозиції припускають створення системи фінансових механізмів, що дозволяють оперативно забезпечити доступ до фінансових ресурсів у разі виникнення кризи або появи її ознак. В основі системи - механізми і ресурси МВФ.

Так, пропонується посилити інструмент Гнучкої кредитної лінії для країн з сильною економікою і створити новий інструмент Запобіжної кредитної лінії для достатньо "сильних" країн, що зазнають економічних труднощів.

Обидва інструменти не припускають як умову видачі кредиту пред`явлення до позичальника будь-яких вимог у сфері економічної політики, що проводиться ним. Третій елемент системи - Глобальний стабілізаційний механізм - припускає комплекс інструментів, доступних у разі нової фінансової кризи.

Лідери "двадцятки" схвалили ідею перегляду формули за квотами МВФ до 2013 року. "До 2013 року мають бути переглянуті формули щодо розподілу квот, і до 2014 року можливо здійснення нового раунду самого перерозподілу квот, який дозволить вирішити проблему на багато років", - сказав А.ДВОРКОВИЧ.

Ряд країн-членів МВФ, зокрема Росія, вимагають перерозподілу квот (частки участі в капіталі) в Міжнародному валютному фонді від розвинених країн до тих, що розвиваються. На думку Москви, при визначенні частки тієї чи іншої економіки у цій міжнародній організації як основний критерій треба використовувати обсяг ВВП.

Наступний саміт Групи двадцяти відбудеться в 2011 році у Франції, в 2012 році - в Мексиці, говориться в декларації лідерів "двадцятки" за підсумками зустрічі в Сеулі.