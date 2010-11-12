Азаров пропонує активізувати співпрацю України та Угорщини

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає необхідним урядам України і Угорщини вжити заходи для активізації двосторонньої співпраці.

Про це він заявив сьогодні під час зустрічі з прем`єр-міністром Угорщини Віктором ОРБАНОМ у Києві.

Для визначення конкретних напрямків розвитку співпраці М. АЗАРОВ запропонував угорському колезі у першому кварталі 2011 року провести засідання українсько-угорської міжурядової комісії з торговельно-економічної співпраці.

Голова уряду України зазначив, що необхідно проаналізувати інвестиційні можливості обох сторін, також детального аналізу вимагає питання виконання проекту "Дунайські ініціативи".

М. АЗАРОВ також запропонував угорській стороні розглянути можливість продовження ширококолійної залізниці, будівництвом якої займається російська сторона у напрямку Відня, до Будапешта.

Крім того, він запропонував Угорщині розглянути можливість співпраці з українськими підприємствами у будівництві блоків атомних електростанцій на території Угорщини.

При цьому прем`єр-міністр України сказав, що Угорщина є хорошим сусідом України, а Україна має намір налагоджувати добросусідські стосунки з усіма країнами-сусідами. "Політика нашого уряду полягає в тому, щоб вибудовувати хороші стосунки з усіма нашими сусідами - і з Росією, і з Польщею, і з Угорщиною.