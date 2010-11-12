Акціонери ПУМБу та «Донгорбанку» прийняли рішення про об’єднання

Акціонери "Першого українського міжнародного банку" (ПУМБ, Київ) і "Донгорбанку" (Донецьк) на спільних зборах прийняли рішення про об`єднання двох банків в один шляхом приєднання "Донгорбанку" до ПУМБу.

Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті компанії СКМ, яка є головним акціонером обох банків.

"Акціонери банків прийняли рішення про приєднання "Донгорбанку" до ПУМБу. Процес інтеграції буде початий з моменту отримання дозволу Нацбанку України. Ми сподіваємося, це станеться вже у грудні цього року", - сказав голова наглядових рад обох банків Ілля АРХИПОВ.

Як повідомляв УНІАН, у вересні наглядові ради ПУМБу і "Донгорбанку" рекомендували акціонерам банків об`єднати два банки в один шляхом приєднання "Донгорбанку" до ПУМБу.

У листопаді ПУМБ погоджував зі своїми кредиторами, учасниками синдикованого кредиту на суму 237 млн. дол. і утримувачами єврооблігацій на суму 257,4 млн. дол., факт об`єднання двох банків.

Довідка УНІАН. Компанія СКМ володіє і управляє активами в гірничо-металургійній, енергетичній, телекомунікаційній, банківській, страховій, медійній галузях, а також у сфері рітейлу і нерухомості.

100% акцій ЗАТ "СКМ" належать Ринату АХМЕТОВУ.

ПАТ "Перший український міжнародний банк" (ПУМБ, Київ) засноване в 1991 році, входить до групи найбільших банків України і займає 13-е місце за рівнем активів, об`єм яких на 1 жовтня 2010 року склав 18,744 млрд. грн.

АТ "Донгорбанк" - правонаступник "Акцептбанка" (Донецьк) на сьогодні входить до групи великих банків і за об`ємом активів (9,869 млрд. грн.) займає 23-е місце серед 176 банків України.

СКМ є головним акціонером в обох банках.