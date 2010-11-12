НБУ: На міжбанку зберігається чистий попит на валюту за позитивного сальдо її надходжень до країни

Національний банк України (НБУ) констатує, що на міжбанківському валютному ринку з початку листопада зберігається чистий попит на іноземну валюту при позитивному сальдо її надходження до країни. Про це повідомляє сайт регулювальника.

"З початку листопада надходження коштів за зовнішніми запозиченнями та інвестиціями перевищували об'єми їх повернення нерезидентам. Це сприяло підтримці позитивного сальдо валютних надходжень, - йдеться у повідомленні. - У той же час на міжбанківському ринку України зберігався чистий попит на іноземну валюту". НБУ зазначає, що за вказаний період він проводив інтервенції як з продажу, так і з купівлі іноземної валюти.

За даними регулювальника, упродовж останнього тижня спостерігалося зміцнення гривні як на міжбанківському, так і на готівковому валютному ринках на 0,1%.

Офіційний курс гривні до долара США з початку місяця знизився на 0,12% - до 7,9207 грн./дол., а до російського рубля - на 0,66%, до 2,596 грн./10 рублів. Щодо євро гривня зміцнилася на 1,02% - до 10,8514 грн./євро.