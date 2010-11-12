Уряд України та МВФ узгодити основні показники економіки у 2011 році

Уряд України і Міжнародний валютний фонд узгодили основні показники економічного розвитку, бюджетної політики, а також критерії ефективності, структурні і цільові маяки програми співпраці на 2011 рік.

Як повідомили УНІАН в департаменті інформації і масових комунікацій Кабінету міністрів, узгодження показників пройшло сьогодні в ході зустрічі прем'єр-міністра України Микола АЗАРОВА з представниками місії Європейського департаменту МВФ.

Також в ході зустрічі досягнута домовленість погоджувати текст Меморандуму в робочому порядку.

"Переговори були плідними в усіх інстанціях: і в Національному банку, і в Міністерстві фінансів", - підкреслив М. АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) під керівництвом Таноса АРВАНІТІСА перебуває в Україні для перегляду програми співпраці по кредиту stand - by, схваленої у липні 2010 року.

Програма співпраці передбачає виділення Україні кредиту на суму 15,15 млрд. дол. Термін дії програми складає 2,5 року. Кошти залучають під ставку 3,5% річних.

Відразу після схвалення програми співпраці Україна отримала перший транш нового кредиту МВФ у розмірі 1,89 млрд. дол. Другий транш кредиту очікують у грудні, проте для цього необхідно виконати усі параметри програми співпраці з МВФ.