Об’єм держгарантій у 2011 році залишиться на рівні 2010 - 15 млрд. грн.

Об'єм державних гарантій у 2011 році залишиться на рівні 2010 року - 15 млрд. грн.

Як повідомили УНІАН в департаменті інформації і масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів, про це повідомив прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні під час зустрічі з представниками місії Міжнародного валютного фонду.

"У 2010 році об'єм державних гарантій складає 15 млрд. гривень. Пропоную, щоб наступного року він залишився на цьому ж рівні", - зазначив М. АЗАРОВ і підкреслив, що уряд "дуже обережно дає ці гарантії".

У свою чергу керівник місії МВФ Атанасіос АРВАНІТІС погодився з позицією українського прем'єр-міністра.

"Так, ми бачимо, що ви досить жорстко ставитеся до видачі державних гарантій. Отже, у 2011 році використовуватимемо ту ж норму щодо державних гарантій, яка діяла у 2010 році", - сказав А. АРВАНІТІС.